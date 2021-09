Foot - Atlético de Madrid

Atlético de Madrid : Antoine Griezmann est déjà dans la tourmente !

Publié le 23 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Revenu à l’Atlético de Madrid cet été, Antoine Griezmann n’y arrive toujours pas. Et de l’autre côté des Pyrénées, cela fait énormément parler.

Après deux saisons compliquées au FC Barcelone, Antoine Griezmann est revenu à l’Atlético de Madrid, là où il avait totalement exploser, pour retrouver le sourire. Sous les ordres de Diego Simeone, son mentor, le Français espère donc retrouver son football. Toutefois, pour le moment, c’est loin d’être le cas. Sous le maillot des Colchoneros, Griezmann rencontre toujours de grosses difficultés sur le terrain et cela ne passe clairement pas inaperçu.

« Il y a de quoi s’inquiéter »