Erling Haaland : L'humiliation est totale, il passe aux aveux

11 buts à 1. La Norvège n'a pas fait dans la demi-mesure mardi soir au moment de recevoir la Moldavie à la maison. Cherchant à se rapprocher encore un peu plus de l'Amérique du nord pour la Coupe du monde 2026, les Norvégiens ont tant corrigés l'adversaire qu'Erling Braut Haaland n'a cessé de s'excuser.

Depuis le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la Moldavie n'a cessé de s'incliner. Tout a commencé en mars dernier avec une défaite sur le score de 5 buts à 0 lors de la réception de la Norvège. Depuis, trois autres revers avaient été enregistrés pendant cette phase de qualification jusqu'au déplacement en Norvège mardi soir. La bande d'Erling Braut Haaland signait une boucherie sur ses terres contre des Moldaves impuissants.

«Il s'excusait auprès de moi après chaque but» Rien qu'à la mi-temps, les Norvégiens menaient déjà 5 buts à 0 avec un triplé du serial buteur de Manchester City. Haaland a trouvé à deux autres reprises le chemin des filets. Mais à chaque but marqué par lui ou son équipe, l'attaquant s'excusait auprès du gardien Cristian Avram comme rapporté par The Daily Mail. « Il s'excusait auprès de moi après chaque but. Erling Haaland a dit que ce n'était pas ma faute ».