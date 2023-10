Zidane se lâche sur Benzema, une confidence est dévoilée

Benjamin Labrousse

Ce lundi 23 octobre, la chaîne l’Équipe dévoilera un documentaire inédit à propos du Ballon d’Or 2022 remporté par Karim Benzema, intitulé : « Ballon d'Or 2022, la course vers l'éternité ». Auteur de ce documentaire, Imanol Corcostegui a révélé que Zinédine Zidane avait adoré se confier à propos du lauréat français, son ancien joueur au Real Madrid.

Et de 5. Après Raymond Kopa (1958), Michel Platini à trois reprises (1983,1984,1985), Jean-Pierre Papin (1991), et Zinédine Zidane (1998), Karim Benzema devenait le 17 octobre 2022, le 5ème joueur français de l’histoire à recevoir le Ballon d’Or. Couronné à l’unanimité, l’ancien attaquant du Real Madrid recevait le précieux Graal des mains de son mentor et ancien entraîneur en Espagne : Zinédine Zidane.

Karim Benzema et le Ballon d’Or mis à l’honneur ce lundi soir

Un passage de flambeau ô combien symbolique pour Karim Benzema, qui sera mis à l’honneur ce lundi 23 octobre. En effet, un documentaire intitulé : « Ballon d'Or 2022, la course vers l'éternité » sera diffusé à 21h15 sur la chaîne l’Équipe , et retracera les coulisses de cette 66ème édition du Ballon d’Or, récompense tant espérée par les joueurs de plus haut niveau. Ce documentaire prévoit d'ailleurs un casting XXL, avec des stars comme Didier Drogba, José Mourinho, Carlo Ancelotti, ou encore Robert Lewandowski...

« Il aime énormément Benzema »