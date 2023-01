Zidane - Le Graët : Des sanctions tombent

Arthur Montagne

Réuni en urgence, le comité exécutif de la FFF a rendu son verdict concernant la situation de Noël Le Graët, au cœur d'une tempête médiatique. Le président de la Fédération va prendre du recul jusqu'à la publication des conclusions de l'audit réalisé au sein de l'instance. Vice-président, Philippe Diallo va assurer l'intérim jusqu'à fin janvier.

Depuis quelques mois, Noël Le Graët est au cœur d'une énorme tempête médiatique qui s'est accélérée ces derniers jours avec son interview lunaire au micro de RMC . Ses propos au sujet de Zinedine Zidane ont fait scandale et ont même poussé Kylian Mbappé à prendre position pour critique le président de la FFF qui se retrouve dans une situation intenable après l'enchaînement de lourdes accusations. Un comité exécutif de la FFF s'est d'ailleurs réuni ce mercredi matin en urgence dans le but d'aborder trois sujet majeurs : La prolongation du contrat de Didier Deschamps, décidée entre Noël Le Graët et son sélectionneur, les déclarations du président sur Zinédine Zidane et la sortie médiatique de Sonia Souid, qui pointe du doigt le comportement du dirigeant breton avec les femmes.

Le Graët mis en retrait de son poste de président !

Réuni ce mercredi à 11h, le comité exécutif a d'ailleurs rendu son verdict. Selon les informations de Mohamed Bouhafsi, confirmées dans la foulée par L'EQUIPE , le comex de la FFF a décidé de la mise en retrait de Noël Le Graët de son poste de sélectionneur jusqu'à la publication du rapport d'audit. En attendant, le vice-président de la Fédération Française Football, Philippe Diallo va assurer l'intérim pour une durée indéterminée.

Sanction définitive fin janvier