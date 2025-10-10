Zidane, le clash balancé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré champion du Monde en 1998 avec notamment un certain Zinedine Zidane, Emmanuel Petit a pourtant été en froid avec l’ancien numéro 10 des Bleus ces dernières années. Et en direct sur RMC, il se livre sur les clashs dans cette fameuse génération 98, qui ont provoqué des cicatrices difficiles à soigner aujourd’hui.

En attendant de savoir si Zinedine Zidane sera nommé au poste de sélectionneur de l’équipe de France à la place de Didier Deschamps l’été prochain, l’histoire entre le numéro 10 légendaires des Bleus et ses anciens partenaires de France 98 n’a pas toujours été de tout repos. Mercredi, en direct au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Emmanuel Petit a notamment évoqué un clash qu’il a pu avoir avec Zidane après leur sacre mondial.

« Zidane, on a eu un problème… » « On essaie de se réunir, on l’a fait mi-juillet. Moi je suis parti pendant quinze ans de l’association. Des choses ne me plaisaient pas. J’en ai parlé à certains gars et j’ai préféré partir sans le dire publiquement. Zidane? On a eu un problème à la sortie de mon premier livre. Il n’y avait pas d'arrière-pensée. Je disais que Zizou avait son pré carré avec certains joueurs de l’équipe de France, comme moi j’ai des affinités beaucoup plus fortes avec certains joueurs. On se respecte sans être dans l’intimité. Zizou, je ne connais pas sa vie ni sa famille », confie Petit.