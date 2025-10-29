Zidane : La nouvelle offre comme au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien mentor de Zinedine Zidane du côté de l’AS Cannes, Luis Fernandez se verrait bien être à ses côtés dans le futur challenge qui l’attend en tant que sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain. Et il lui propose un rôle similaire à celui de Luis Campos au PSG… Explications.

Dans son dernier livre intitulé Paris SG, cet amour que j'ai pour toi, Luis Fernandez s’est laissé aller à une grosse confidence page 133. L’ancien coach emblématique du PSG, admiratif de Zinedine Zidane, a évoqué sa probable nomination en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain à la place de Didier Deschamps : « Je pourrais être le Campos de Zidane », a confié Fernandez. Une offre pour le moins inattendue…

« Je veux l’aider en équipe de France » Et au micro de RMC, l’ancien entraîneur du PSG a développé cette proposition pour Zinedine Zidane : « J’ai eu l’occasion de lui parler lors de la remise de ma légion d’honneur car il a eu la gentillesse de se déplacer de Madrid pour moi, ça m’a fait un plaisir énorme et je le remercie pour ça. J’en ai profité pour lui dire ‘tu as commencé ta carrière avec moi, j’aimerais bien la finir avec toi’, c’est pour ça que s’il prend les rênes de l’Équipe de France, je veux l’aider », indique Luis Fernandez.