Zidane : Il vend la mèche pour sa prochaine équipe ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme le grand favori pour assurer la succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France à partir de l'année prochaine, Zinedine Zidane est-il déjà certain d'hériter du poste ? Philippe Diallo, le président de la FFF, ne laisse presque aucune place au doute dans son discours puisqu'il se contente de botter en touche au moment d'évoquer le cas Zidane.

« Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte », confiait récemment Zinedine Zidane à l'occasion d'un évènement Adidas, confirmant donc publiquement son intérêt pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France, qui se libèrera après la Coupe du Monde 2026 étant donné que Didier Deschamps arrêtera à cette échéance.

Diallo répond à Zidane Interrogé par Ouest-France, Philippe Diallo a rebondi sur ces propos de Zidane : « Cela montre que l’équipe de France est très attractive, y compris pour l’immense joueur et entraîneur qu’il a été et qu’il est. Je me réjouis donc qu’il soit intéressé pour rejoindre les Bleus », confie le président de la FFF.