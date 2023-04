Zidane : Il met fin au débat sur l’équipe de France

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d’un long feuilleton, Didier Deschamps a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2026 à la tête de l’équipe de France, barrant ainsi la route à Zinedine Zidane qui était candidat au poste. Un choix logique aux yeux de Patrice Evra qui livre son point de vue à ce sujet.

Le débat a fait rage cet hiver, avant, pendant et même après la Coupe du Monde : fallait-il prolonger Didier Deschamps et le récompenser de son parcours jusqu’en finale avec l'équipe de France ? Ou bien plutôt débuter une nouvelle ère avec Zinedine Zidane, qui était candidat pour le poste et rêve de diriger les Bleus ? La FFF a tranché, et Deschamps a finalement prolongé jusqu’en 2026.

« Pourquoi un changement ? »

Interrogé jeudi sur les ondes de RMC Sport, Patrice Evra estime que prolonger Deschamps était le bon choix : « Oui. Je trouve que Didier a tellement d’ennemis. Comme on dit, quand t’as beaucoup d’ennemis, c’est que tu déranges. Pourquoi on veut un changement quand ça fonctionne ? Il connait cette génération. Il ramène des joueurs, on se disait qu’ils n’étaient pas prêts. Il va en finale », lance l’ancien capitaine de l’équipe de France.

« Zidane, ça me plairait, mais… »