Zidane : Il annonce son prochaine équipe !

Depuis l'annonce du futur départ de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France, un grand favori se dégage logiquement pour reprendre le flambeau à l'été 2026 : Zinedine Zidane. Et Daniel Riolo a confirmé que l'ancien coach du Real Madrid n'attendait que ça et qu'il était prêt pour débarquer sur le banc des Bleus.
La nouvelle a été officialisée par Didier Deschamps en personne en janvier dernier : après 14 ans à la tête de l'équipe de France, le sélectionneur national tirera sa révérence au terme de la Coupe du Monde 2026. La FFF devra alors nommer un nouveau coach à la tête des Bleus, et rapidement, le nom de Zinedine Zidane est apparu comme une évidence, lui qui est libre depuis son départ du Real Madrid en 2021.
« Zidane est prêt »
Mardi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a d'ailleurs confirmé que Zidane prendrait le poste dans un an : « Parler de Zidane en équipe de France ? Je ne comprends qu’on en parle dès maintenant. Forcément que Zidane est prêt, ça fait deux ans qu’il est prêt. Tout le monde sait qu’il va être sélectionneur », a-t-il indiqué après la victoire des Bleus contre l'Islande (2-1).
« Le poste est promis à Zidane »
Et même si Thierry Henry aurait pu apparaitre comme un challenger crédible pour le poste, Riolo ne laisse aucune place au doute : « Thierry Henry est quelqu’un de très intelligent, qui sait que le poste est promis à Zidane. Ça fait quatre ans qu’il n’a pas pris de club et qu’il attend », poursuit l'éditorialiste de RMC.