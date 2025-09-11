Zidane : Il annonce son prochaine équipe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis l'annonce du futur départ de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France, un grand favori se dégage logiquement pour reprendre le flambeau à l'été 2026 : Zinedine Zidane. Et Daniel Riolo a confirmé que l'ancien coach du Real Madrid n'attendait que ça et qu'il était prêt pour débarquer sur le banc des Bleus.

La nouvelle a été officialisée par Didier Deschamps en personne en janvier dernier : après 14 ans à la tête de l'équipe de France, le sélectionneur national tirera sa révérence au terme de la Coupe du Monde 2026. La FFF devra alors nommer un nouveau coach à la tête des Bleus, et rapidement, le nom de Zinedine Zidane est apparu comme une évidence, lui qui est libre depuis son départ du Real Madrid en 2021.

« Zidane est prêt » Mardi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a d'ailleurs confirmé que Zidane prendrait le poste dans un an : « Parler de Zidane en équipe de France ? Je ne comprends qu’on en parle dès maintenant. Forcément que Zidane est prêt, ça fait deux ans qu’il est prêt. Tout le monde sait qu’il va être sélectionneur », a-t-il indiqué après la victoire des Bleus contre l'Islande (2-1).