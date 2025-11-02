Zidane - Équipe de France : C’est terminé avec cette annonce ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'ores et déjà annoncé comme le grand favori pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane peut-il être concurrencé par Thierry Henry ? Gaël Clichy, qui a été l'adjoint de ce dernier avec les Espoirs, affiche clairement sa préférence pour l'option Zidane et annonce donc peut-être la fin du suspense dans ce feuilleton.

Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, après 14 ans de bons et loyaux services, et il sera donc temps de lui trouver un successeur. Zinedine Zidane fait logiquement office de favori, mais qu'en est-il de Thierry Henry, qui pourrait une alternative après avoir dirigé les Espoirs et emmené l'équipe de France olympique en finale des JO de Paris 2024 ? Gaël Clichy, qui était son adjoint dans cette aventure, a peut-être vendu la mèche.

Clichy annonce la fin du suspense ? Dans une vidéo relayée par L'EQUIPE, Clichy laisse clairement entendre que Zinedine Zidane devrait récupérer le poste chez les Bleus : « Je ne sais pas, c’est ce que les gens disent. Je pense que le pays aimerait le voir remplacer Didier Deschamps, les joueurs aussi, mais au final ce sera à la Fédération de décider. C’est l’évidence, au vu de ce qu’il a fait en tant que joueur, en tant qu’entraîneur du Real Madrid et pour ce qu’il représente, pas seulement en France mais dans le Monde entier », indique l'ancien adjoint de Thierry Henry.