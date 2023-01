Zidane - Deschamps : Le Graët s’en est pris aux champions du monde

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Mis en retrait de son poste de président de la FFF, Noël Le Graët a encore été ciblé par Daniel Riolo. L’éditorialiste assure que le dirigeant breton ne voulait pas de Laurent Blanc ni de Didier Deschamps, qu’il s’agissait de choix « par défaut ». Ce qui fait écho à ses propos polémiques sur Zinédine Zidane.

Noël Le Graët vit une période mouvementée. Alors que de nouvelles accusations de harcèlement sexuel lui sont reprochées, le dirigeant breton est toujours mis en retrait de son poste de président de la FFF. Il faut dire que ses propos polémiques sur Zinédine Zidane ne sont toujours pas passés, même quelques semaines après les faits.

« Je n’en ai rien à secouer »

« Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l'avance. Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne », avait lâché Noël Le Graët à l’antenne.

Scandale Le Graët : «Il me faisait vivre un enfer» https://t.co/zpCtRAoWYr pic.twitter.com/fMFSXuHNu1 — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

« Il ne voulait pas de France 98 »