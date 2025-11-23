Zidane - Deschamps : Le clash est relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane n'aurait pourtant pas des rapports idylliques avec son ancien coéquipier selon certaines rumeurs. Mais le président de la FFF, Philippe Diallo, relance ce supposé clash entre Zidane et Deschamps puisqu'il affirme que la passation de pouvoir sera faite dans la plus grande harmonie.

Il y a quelques semaines, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo évoquait un clash entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane qui pourrait compliquer les plans de la FFF au sujet de la passation de pouvoirs entre les deux hommes en équipe de France : « C’est cousu de fil blanc, ça va être Zidane. On connait les histoires que ça engendre (…) Les deux qui se prennent dans les bras ? Ils seraient quand même faux cul là, ils sont loin d’être les meilleurs amis du monde », expliquait Riolo. Mais ce supposé clash entre Deschamps et Zidane va-t-il vraiment plomber la FFF ?

Deux options pour la nomination de Zidane Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, se livre sans détour à ce sujet dans les colonnes de L'Equipe et vient contredire la version de Riolo : « La nomination du futur sélectionneur ? Je vais en discuter à la fois avec Didier et avec mes collègues du Comex (de la FFF). Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n'y a finalement que deux fenêtres. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Une annonce avec Deschamps et son successeur ? Tout est possible. Il y a deux fenêtres et donc on va déterminer quelle est la plus propice », indique Diallo, qui assure au passage que tout se fera en parfaite harmonie.