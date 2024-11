Zidane - Deschamps : La théorie lunaire de Riolo se précise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Début octobre, au moment d'évoquer la possibilité que Didier Deschamps ne laisse sa place à Zinedine Zidane en équipe de France, Daniel Riolo avait affirmé que le sélectionneur national pourrait « se flinguer » si ce scénario venait à exister. Une théorie surprenante, et pourtant, il se pourrait effectivement que Deschamps ait un souci avec l'ancien coach du Real Madrid si l'on en croit sa dernière interview.

Existe-t-il un malaise entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane ? Anciens partenaires et cette fameuse génération France 98 avec les Bleus, les deux hommes ont réussi à s'imposer chacun de leur côté comme des références mondiales en tant qu'entraîneurs. Zidane est d'ailleurs promis à la succession de Deschamps le jour où ce dernier quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France, mais il semblerait que cette idée n'enchante absolument pas l'ancien entraîneur de l'OM si l'on en croit Daniel Riolo.

"Le meilleur joueur avec lequel j’ai joué ? je pense que c’est moi." 😂😂



Avec beaucoup d’humour, Didier Deschamps évoque le meilleur joueur avec lequel il a évolué lors de sa carrière de joueur aux côtés de supporters des Bleus et de @BarniaudSeb pic.twitter.com/MBe8y0qudW — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 10, 2024

« Il se flingue s'il laisse la place à Zidane »

« Démissionner parce qu'il sent qu'il n'a plus la main? Il serait parti après le fiasco de l'Euro. Je l'ai expliqué mille fois: d'un point de vue psychologique, il se flingue s'il laisse la place à Zidane. Tout ce qu'il a fait en équipe de France sera balayé dès qu'on verra Zidane avec le survêtement. C'est comme l'image aux Jeux olympiques, quand t'as Zidane qui apparaît avec Nadal etc. Pourquoi on n'a pas demandé à Deschamps ? C'est lui le plus gros palmarès du football français! Il n'y était pas, il était devant sa télé, alors que Zidane était là », avait révélé Riolo dans l'After Foot sur RMC Sport, en octobre dernier. Et si cette aversion de Deschamps envers Zidane était avérée ?

Deschamps refuse d'évoquer Zidane...

Dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Didier Deschamps a habilement esquivé une question qui l'aurait contraint à évoquer Zinedine Zidane : « Le meilleur joueur avec lequel j’ai joué ? je pense que c’est moi (rires). Je ne vais faire que des jaloux, c’est difficile. J’ai eu le bonheur et le privilège de jouer avec beaucoup de très grands joueurs », a répondu le sélectionneur de l'équipe de France, sans mentionner Zidane. Le doute est donc permis quant à la théorie de Daniel Riolo...