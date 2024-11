Officiel : Il fait son retour en équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé ne sera pas le seul à manquer le rassemblement de l’équipe de France en ce mois de novembre. Victime d’une inflammation au niveau du tendon du genou, Wesley Fofana est forfait, un coup dur qui fait le bonheur de Benjamin Pavard, de retour en sélection. Ousmane Dembélé pourrait lui aussi rater les deux prochains matches des Bleus.

Jeudi, la conférence de presse de Didier Deschamps a presque été entièrement consacrée à l’absence de Kylian Mbappé pour le dernier rassemblement de l’année 2024. Déjà forfait en octobre, la star du Real Madrid manquera cette fois-ci la réception d’Israël (le 14 novembre) et le déplacement Italie (le 17 à Milan). Et il ne sera pas le seul.

Le retour de Benjamin Pavard

Wesley Fofana va également manquer les deux prochains matches de l’équipe de France, mais pas pour les mêmes raisons. Victime d'une inflammation au niveau du tendon du genou, le défenseur va rester avec son club de Chelsea, ne voulant pas prendre de risque. Un pépin qui profite à Benjamin Pavard, qui va effectuer son retour en Bleu. Le joueur de l’Inter n’a plus été convoqué depuis l’Euro 2024 et sa dernière apparition sous le maillot bleu remonte au 5 juin 2024, et le match de préparation face au Luxembourg (3-0).

Ousmane Dembélé également blessé ?

Un autre forfait pourrait être acté dans les prochaines heures puisque RMC a révélé qu’Ousmane Dembélé avait ressenti une gêne à l’ischio face à Angers (4-2) samedi. Après des premiers examens passés le lendemain du match, l’attaquant du PSG devrait se rendre à Clairefontaine ce lundi pour constater sa blessure.