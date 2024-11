Mbappé : Un «problème psychologique» à l’origine du malaise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé va manquer le dernier rassemblement des Bleus en 2024 après son forfait en octobre, de quoi susciter des interrogations. Didier Deschamps reste vague sur les raisons de cette absence, affirmant seulement qu'elle n'est pas liée à des problèmes extrasportifs. Correspondant de L'Équipe en Espagne, Antoine Simonneau souligne un malaise psychologique autour de l'attaquant.

Absent du rassemblement d’octobre, Kylian Mbappé va également manquer celui de novembre, le dernier de l’année 2024. « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter, s’est justifié Didier Deschamps, sans pour autant donner d’explications précises pour expliquer l’absence du joueur face à Israël (le 14 novembre) et l'Italie (le 17 à Milan). Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d’innocence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent ».

Mbappé a fait une demande improbable à Deschamps https://t.co/YEnsXVW737 pic.twitter.com/GBahHZTNlq — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Il n'a pas l'attitude d'un capitaine »

En Espagne, où Kylian Mbappé est en difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, cette absence fait autant parler qu’en France. Invité de Carrusel Deportivo, le correspondant de l’Équipe à Madrid Antoine Simonneau, a évoqué les problèmes rencontrés actuellement par l’ancienne star du PSG. « En ce moment, c'est un joueur qui est en perte de vitesse sur le plan émotionnel et qui accumule beaucoup de problèmes. Il a perdu beaucoup de popularité. Il concentre un peu la colère de beaucoup de gens, parce qu'en fin de compte il n'a pas l'attitude d'un capitaine et cela dérange beaucoup en France », analyse le journaliste.

« Un malaise général »

« Je pense qu'il y a une sorte de problème psychologique chez Kylian, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas le même sur le terrain, il n'est pas obéissant non plus, on ne le voit pas s'amuser. Tout cela, le fait qu'il se rende compte qu’il n'est pas aimé comme il voulait être aimé, je pense que ça provoque un malaise général et que ça se répercute sur le terrain de football », confie Antoine Simonneau.