Zidane arrive, Kylian Mbappé prépare un beau cadeau

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a décidé de faire ses adieux à l’équipe de France, après la Coupe du monde 2026. Une page qui se tourne, mais qui laisse la place libre à Zinedine Zidane, que l’on a plus vu sur un banc depuis son départ du Real Madrid en 2021.

Dans quelques mois, l’équipe de France va disputer la Coupe du monde 2026, pour essayer de réaliser un nouvel exploit. Cette compétition sera la dernière pour Didier Deschamps, qui après 14 années de règne a décidé de passer le flambeau. Rien n’est encore officiel, mais son remplaçant semble être déjà trouvé, avec un Zinedine Zidane qui attend patiemment son retour au premier plan après son passage victorieux au Real Madrid.

« C’est un monument du football français » Mais avant de penser à l’avenir, Kylian Mbappé préfère se concentrer sur cette Coupe du monde, pour offrir une belle sortie à Deschamps. « C’est un monument du football français. Son CV parle pour lui. Ila marqué l’histoire comme joueur pis comme entraîneur. Il a remis l’équipe de France sur le devant de la scène » a expliqué le capitaine de l’équipe de France, ce jeudi.