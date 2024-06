Zidane annonce du très lourd pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Icône des temps modernes, Kylian Mbappé va écrire un nouveau chapitre de sa carrière du côté du Real Madrid. Avant cela, l’ex-star du PSG va tenter de mener l’équipe de France vers les sommets à l’Euro. Interrogé sur la carrière du champion du monde 2018, Zinédine Zidane a prédit d’immenses exploits pour le Bondynois.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de partir. C’est ainsi à l’issue de son contrat que le Français quittera le club de la capitale, et tentera d’aller chercher la Ligue des Champions et le Ballon d’Or du côté du Real Madrid. Mais avant une présentation qui s’annonce d’ores et déjà historique au Santiago Bernabeu, place à l’Euro pour Kylian Mbappé.

Mbappé en mission à l’Euro

Comme Zinédine Zidane ou encore Michel Platini avant lui, Mbappé va tenter de mener l’équipe de France vers son troisième championnat d’Europe cet été en Allemagne. Ce dimanche, Téléfoot reviendra d’ailleurs sur la carrière du phénomène de 25 ans, avec de nombreuses icônes qui ont témoigné autour de Kylian Mbappé. C’est notamment le cas de Zinédine Zidane, qui a annoncé du très lourd.

« Je pense qu’il va dépasser tout le monde »