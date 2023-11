Un crack veut imiter Zaïre-Emery, la grande annonce

La rédaction

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery a rejoint l'équipe de France. Une juste récompense après son très bon début de saison sous le maillot du PSG. Une convocation, qui donne des idées à Mathys Tel. Actuellement avec les espoirs, l'attaquant du Bayern Munich espère imiter son coéquipier et, un jour, atteindre la formation de Didier Deschamps.

Sélectionneur des espoirs, Thierry Henry devra faire sans Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 17 ans a été mis à la disposition de Didier Deschamps. Il pourrait devenir le plus jeune joueur depuis 1945 à porter le maillot de l'équipe de France. Pour son ancien coéquipier chez les Bleuets Mathys Tel, Warren Zaïre-Emery mérite amplement sa place chez les A. Le joueur du Bayern Munich espère, un jour, le rejoindre.

« Je me dis que ça peut m'arriver aussi »

« Il mérite ce qui lui arrive. Et je me dis que ça peut m'arriver aussi. Il faut que je reste patient, concentré et surtout que je continue d'apprendre comme je le fais actuellement » a confié Tel dans des propos rapportés par L'Equipe . Mais pour l'heure, l'attaquant se concentre sur les Espoirs et sur le prochain match face à l'Autriche.

Tel se concentre sur les Espoirs