Zaïre-Emery appelé par Deschamps, il évoque une déception

Warren Zaïre-Emery a été appelé il y a une semaine par Didier Deschamps avec l'équipe de France. Une sélection qui intervient alors qu'il n'est âgé que de 17 ans et s'il est aligné ce samedi face à Gibraltar, il battra le record de précocité d'Eduardo Camavinga pour devenir le plus jeune joueur à porter la tunique bleue depuis 1945. Mais lors de l'annonce, il avoue avoir été déçu de ne pas avoir pu fêter ce moment avec sa famille puisqu'il avait école.

Warren Zaïre-Emery s'apprête une nouvelle fois à battre un record de précocité. Le forfait d'Eduardo Camavinga, victime d'une entorse du genou à l'entraînement mercredi soir, pourrait permettre au jeune milieu parisien d'être le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à porter le maillot bleu depuis 1945...

«C'est toujours un plaisir d'être en équipe de France A»

Présent en conférence de presse ce jeudi, Warren Zaïre-Emery explique être fier d'avoir été appelé, tout en trouvant que l'émulation médiatique autour de lui était de trop : « C'est toujours un plaisir d'être en équipe de France A. Je suis très fier et content de représenter mon pays. Je donnerai tout pour la France. Médiatiquement, il y en a un peu beaucoup mais c'est flatteur. Je suis très content. Ma famille m'a dit qu'on parlait beaucoup de moi. Eux-mêmes pensent que c'est trop. »

«J'étais très content à la fois déçu de ne pas passer ce moment avec ma famille»