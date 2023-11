Une star de l’équipe de France balance sur sa «thérapie»

Thomas Bourseau

Formé au PSG, Kingsley Coman a commencé très tôt au plus haut niveau que ce soit en club ou en sélection nationale. Pour l’attaquant du Bayern Munich, il n’y a pas meilleure thérapie personnelle que la pratique des échecs afin de « s’évader ». Pour Canal+, Coman a tout raconté.

Kingsley Coman évolue en équipe de France depuis le 13 novembre 2015, triste jour des attentats du Bataclan et de certaines rues de Paris. Dans le grain bain du monde professionnel depuis ses 17 ans, Coman a eu besoin d’un exutoire au fil des années.

«Les échecs ? Oui, je maîtrise très bien»

La star du Bayern Munich et joueur de l’équipe a trouvé refuge dans un jeu de réflexion mondialement connu : les échecs. Lors de son passage dans l’émission de Canal+ intitulée En Aparté , Kingsley Coman s’est livré sur sa passion pour les échecs. « Oui, je maîtrise très bien. Après je vais pas être prétentieux, je ne connais pas votre niveau », a dit Coman en s’adressant à la journaliste Natalie Levy, voix off de l’émission.

Un attaquant de l'équipe de France snobe le PSG, il s’explique https://t.co/PS48CwIsUW pic.twitter.com/JyUE1G9oFW — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

«C’est un jeu que j’aime beaucoup, ça me permet de m’évader»