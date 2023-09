Une légende envoie un message à Thierry Henry

Thomas Bourseau

Arsène Wenger a vu passé bien des internationaux français lors de son passage sur le banc d’Arsenal de 1996 à 2018. La plus grande star tricolore à avoir joué sous les ordres de l’emblématique entraîneur des Gunners est sans contestation possible Thierry Henry pendant huit saisons. Et alors qu’Henry a été nommé entraîneur de l’équipe de France Espoirs, Wenger a vidé son sac sur cette opération.

Thierry Henry n’a pas connu une expérience positive sportivement parlant depuis ses débuts en tant qu’entraîneur, que ce soit à l’AS Monaco ou bien à l’Impact Montréal. Et maintenant ? A un peu moins d’un an des Jeux Olympiques à Paris, la Fédération française de football a remercié Sylvain Ripoll afin de confier les rênes de l’équipe de France Espoirs à Thierry Henry.

«Crois-en ce que tu vois, pas en ce que tu entends»

Ce jeudi aura lieu le premier match de Thierry Henry sur le banc des Espoirs, l’occasion pour son ex-entraîneur d’Arsenal, à savoir Arsène Wenger, de lui faire passer un message via Le Figaro . « Un conseil ? D'être lui-même et de croire en ce qu'il fait. Je lui dirais : crois-en ce que tu vois, pas en ce que tu entends ».

«Il a sacrifié pas mal de choses»