Un scandale est confirmé avec Karim Benzema

Thibault Morlain

La polémique n’en finit pas concernant le forfait de Karim Benzema lors de la Coupe du monde au Qatar. De nouveaux éléments viennent d’ailleurs d’être révélés concernant les coulisses du départ de KB9. Et c’est Jérôme Rothen qui a apporté ses informations à propos des examens passés par Benzema au Qatar avant que son forfait ne soit officialisé.

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema n’a finalement pas pu disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Touché à une cuisse, il a déclaré forfait. Mais voilà qu’une polémique a éclaté quand il a été expliqué que Benzema aurait pu revenir plus tard dans la compétition. Depuis, ça ne cesse d’enfler et Jérome Rothen en a d’ailleurs rajouté une couche.

Karim Benzema au cœur d'un profond malaise https://t.co/7D9JOdTCYF pic.twitter.com/UjQUZaSF7c — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

« Ce n’est pas normal »

A l’occasion de son émission Rothen S’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen a donné ses informations sur le forfait de Karim Benzema au Qatar. Il a alors assuré : « Quand il se blesse et qu’on lui dit suite à l’IRM que c’est 3 semaines, Karim veut récupérer les clichés. Il n’a pas pu les récupérer, on lui a dit non, que ça appartenait à la Fédération. C’est ce qu’on lui a dit. Karim Djaziri a récupéré les clichés par des gens qui bossent à Doha. Ça ce n’est pas normal ».

« C’était 7 jours d’arrêt »