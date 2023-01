Affaire Benzema : Il s’énerve contre l’équipe de France

Arthur Montagne

Quelques semaines après la finale de la Coupe du monde, l’affaire Benzema continue de faire parler. L’attaquant du Real Madrid, qui n’avait pas été rappelé par Didier Deschamps alors qu’il était visiblement en mesure de jouer à partir des quarts de finale, reçoit cette fois-ci le soutien de Patrice Evra qui fracasse l’équipe de France.

La Coupe du monde au Qatar a pris fin avec une désillusion pour l'équipe de France, battue en finale aux tirs-au-but par l'Argentine. Mais quelques semaines après la finale, c'est la polémique Benzema qui occupe l'espace médiatique puisque l'attaquant du Real Madrid n'a pas été rappelé par Didier Deschamps après sa blessure alors qu'il aurait visiblement pu être disponible à partir des quarts de finale. Une situation qui ne plaît pas du tout à Patrice Evra, qui ne s'est pas gêné pour le faire savoir.

Evra balance sur Benzema « Certains étaient rageux » pic.twitter.com/WTilecDAjE — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

«J’ai l’impression que Karim dérangeait énormément de personnes»

« Sur le côté humain, il y a un petit couac. Sur le côté humain, j’ai été déçu (…) De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim (Benzema) dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de pas l’avoir soutenu… on va à la guerre pour un joueur. Blessure, constat médical, d’après le docteur de l'équipe de France, trois semaines… On va parler du cas Di Maria, qui est blessé toute la Coupe du Monde, il joue la finale et il marque contre nous. C’est la responsabilité de l’entraîneur. Il fait des choix, nous, on a dit à Karim de faire ses affaires. Mais vous les joueurs, je pense que Didier met toujours l’équipe avant un joueur. Oui c’est médical mais il se dit aussi que vous les joueurs, certains étaient rageux, jaloux, il faisait de l’ombre », lance-t-il dans une vidéo Instagram , avant de poursuivre.

«On a le Ballon d’Or dans notre équipe»