Proche de Deschamps, il déglingue la génération France 98

Alors que depuis quelques semaines, les réactions à la polémique sur Karim Benzema s’enchaînent, ce mardi, c’est un ancien capitaine de l’équipe de France qui s’est exprimé sur le sujet. Patrice Evra a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il lance un avertissement de taille : il ne faut pas s’approprier l’équipe de France.

Alors que Karim Benzema aurait peut être pu réintégrer le groupe de l’équipe de France pendant la Coupe du monde, il avait été décidé que le Ballon d’Or en titre ne reviendrait pas, à cause d’un problème médical. Selon plusieurs rumeurs, certains cadres de l’équipe de France auraient même été soulagés du départ de l’attaquant du Real. Des rumeurs que n’a pas apprécié Patrice Evra.

Evra lance un avertissement

Dans une vidéo Instagram, Evra déclare : « Les joueurs, vous faites la même erreur que les champions du monde 98 qui pensaient que l’équipe de France leur appartenait. L’équipe de France appartient à tout le monde. Vous voulez décider de qui vient, de qui doit venir, non, vous allez faire la même erreur, vous n’avez pas besoin de ça » . L’ex défenseur de Manchester United ajoute : « On a le Ballon d’Or dans notre équipe. Si j’étais encore là, on aurait même attendu Karim avant de manger. Je n’ai vu personne se battre » .

Respect envers la légende Benzema