Équipe de France : «Arrêtez avec cette mafia»

Axel Cornic

Patrice Evra a soulevé une petite polémique ce mardi, avec une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Il y interpelle notamment les joueurs présents au Qatar avec l’équipe de France, qui seraient selon lui en partie coupables de la situation autour de Karim Benzema. Pour rappel, le Ballon d’Or 2022 a été contraint de quitter les Bleus dans des circonstances assez controversées…

Rarement un joueur absent d’une Coupe du monde aura autant fait parler de lui. Handicapé par des pépins physiques à une cuisse, Karim Benzema a été contraint de quitter l’équipe de France avant le début de la compétition. Depuis, plusieurs indiscrétions sortent au sujet de son départ et de comment il s’est fait, ce qui a lancé une vive polémique.

C'est bouclé pour Karim Benzema, les coulisses de l'affaire sont révélées https://t.co/IlrMkWqd8p pic.twitter.com/bxz8vilLGf — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« Donnez tout pour le pays, mais arrêtez de former ces petites mafias, Karim a toujours été professionnel »

Ne comptez pas sur Patrice Evra pour calmer les choses ! L’ancien capitaine de l’équipe de France est venu remettre de l’huile sur le feu ce mardi concernant l’affaire Benzema, via une vidéo publiée sur Instagram. « Vous avez voulu toucher à un enfant d’Allah... Et même si on avait gagné la Coupe du monde, j'aurais fait la même vidéo » a-t-il lancé. « Donnez tout pour le pays, mais arrêtez de former ces petites mafias, Karim a toujours été professionnel ».

« Je serai toujours derrière vous, mais respectez les enfants d'Allah »