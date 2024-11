Un mensonge de Deschamps avec Mbappé dévoilé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, Didier Deschamps a surpris tout le monde en ne sélectionnant pas Kylian Mbappé. Un choix pris de son propre chef par le sélectionneur de l’équipe de France, alors que le joueur du Real Madrid voulant visiblement venir avec les Bleus. C’est ce qu’a expliqué Deschamps. Mais dit-il pour autant la vérité à ce propos ? Luis Fernandez a quelques doutes.

Absent du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé ne jouera également pas les deux prochains matchs des Bleus. N’étant pourtant pas blessé, le joueur du Real Madrid n’a pas été appelé par Didier Deschamps. « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter », a-t-il expliqué en conférence de presse. Le sélectionneur des Bleus n’a donc pas jugé bon de faire appel à Kylian Mbappé et ce même si ce dernier voulait venir à en croire Deschamps : « Mbappé voulait venir ».

« Ça me paraît un peu étrange »

Kylian Mbappé voulait-il réellement venir avec l’équipe de France ? Luis Fernandez a émis certains doutes à propos de la version exposée par Didier Deschamps. En effet, dans des propos accordés à RMC, il a fait savoir à propos de cette affaire Mbappé : « C’est du 50-50. Quand on peut être sélectionné, on ne refuse pas la sélection, il faut penser à tous ces joueurs qui n’ont pas pu être appelés. Le capitaine n’étant déjà pas là la fois précédente, il aurait pu faire le déplacement et être avec ses coéquipiers. C’est le leader, son leader. Ça me paraît un peu étrange ».

« S’il n’est pas là, c'est que le joueur ne le souhaitait pas »

« Ça peut être réellement un choix du sélectionneur ? S’il n’est pas là, c'est que le joueur ne le souhaitait pas. Je pense que vu cette période qu’il traverse qui n’est pas la meilleure, une période de doute, il a peut-être voulu repousser, je vois la situation comme ça », a ensuite balancé Luis Fernandez. On attend la version de Kylian Mbappé.