Kylian Mbappé : La nouvelle raison pour expliquer la bombe de Deschamps

Il n’y aura finalement pas de Kylian Mbappé pour les prochains matchs de l’équipe de France face à Israël et l’Italie. En effet, Didier Deschamps n’a toutefois simplement pas sélectionné le joueur du Real Madrid. Interrogé sur les raisons de son choix, il n’a pas voulu vraiment se justifier. Visiblement, derrière cette absence de Mbappé, se cacherait un désaccord avec le sélectionneur. Explications.

Au moment d’annoncer sa liste pour les deux prochains matchs de l’équipe de France, Didier Deschamps n’a pas cité Kylian Mbappé. Non le sélectionneur des Bleus n’a pas oublié le joueur du Real Madrid, pourtant en état de jouer, il n’a tout simplement pas voulu faire appel à lui pour ce rassemblement. « J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter », a alors expliqué DD.

« Un désaccord qui a eu son importance dans la décision de Didier Deschamps »

Malgré les relances des journalistes, Didier Deschamps n’a pas souhaité réellement justifier l’absence de Kylian Mbappé. Au micro de RMC, Fabrice Hawkins a apporté un élément de réponse. « On m’a bien expliqué qu’il y avait un sujet, je ne sais pas lequel, de désaccord qui a eu son importance dans la décision de Didier Deschamps de ne pas convoquer Mbappé », a-t-il alors fait savoir.

« Mbappé ne fait plus l’unanimité en équipe de France en interne »

Un désaccord serait-il alors à l’origine de la non-sélection de Kylian Mbappé par Didier Deschamps ? Jacques Vendroux a lui évoqué d’autres explications, confiant à Europe 1 : « J’ai plusieurs raisons. La première, c’est que je pense tout Mbappé qu’il est ne fait plus l’unanimité en équipe de France en interne. En interne, avant, il faisait quasiment ce qu’il voulait parce que c’était le meilleur joueur du monde. Peut-être qu’il a été trop loin dans ses rapports humains avec certains de ses coéquipiers. Et à la sortie, ça lui retombe dessus. Deuxième raison, c’est qu’il est moins populaire qu’il ne l’était. Il ne faut pas l’oublier. Et il est moins crédible qu’il ne l’a été ».