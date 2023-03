Un joueur de Deschamps pousse un coup de gueule, c’est totalement validé

Thibault Morlain

A partir du mois de juillet, les règles du football vont quelque peu évoluer. En effet, ça a été annoncé, lors d’un penalty, les gardiens n’auront plus le droit de déstabiliser le tireur adverse. De quoi faire énormément parler et susciter certaines incompréhensions. Mike Maignan a notamment utilisé l’ironie pour dénoncer ces nouvelles règles et son coup de gueule a été validé.

On s’en rappelle, lors de la séance des tirs au but entre la France et l’Argentine, Emiliano Martinez avait tout fait pour déstabiliser les Bleus et cela avait notamment fonctionné sur Aurélien Tchouaméni. Mais voilà que d’ici quelques semaines, on ne pourra plus voir de telles scènes. En effet, l’IFAB en a décidé ainsi, à compter de juillet, il ne sera plus possible pour un gardien de déstabiliser l’adversaire lors d’un penalty que ce soit en retardant le tir ou en touchant ses montants. Un changement de règlement qui fait vivement réagir, notamment chez les gardiens, principaux concernés par cette évolution.

« Les gardiens devront être de dos au moment du tir »

Et c’est sur Twitter que Mike Maignan, gardien du Milan AC et de l’équipe de France, a poussé un coup de gueule avec humour pour dénoncer cela. « Nouvelles règles de l’IFAB pour les penalties en 2026 : Les gardiens devront être de dos au moment du tir. En cas d’arrêt, coup-franc indirect », a posté le joueur de Didier Deschamps pour ce moquer de ce nouveau règlement.

« On parle de déstabilisation, mais c'est la base du football »