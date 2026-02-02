Un joueur de Deschamps est agressé en plein match !

Axel Cornic

Après l’Angleterre, l’Espagne ou encore la France et l’Italie, Matteo Guendouzi découvre un tout nouveau championnat en ce moment. L’international français a en effet quitté la Lazio dans le cadre d’un transfert autour des 30M€, pour s’engager en faveur de Fenerbahçe, en Turquie. Mais l’aventure semble avoir mal commencé pour lui...

Les mouvements ont été très nombreux en ce mercato hivernal, notamment pour les joueurs de l’équipe de France. C’est le cas de Matteo Guendouzi, qui a fait les frais de la gestion catastrophique de Claudio Lotito à la Lazio, où il a fallu vendre en ce mois de janvier. L’international tricolore a ainsi rejoint la Turquie et Fenerbahçe, avec son club qui a tout de même reçu près de 30M€ en indemnité.

😲🚨 Mattéo Guendouzi se prend une bouteille pleine tête alors qu'il célèbre le magnifique but de Marco Asensio avec ses coéquipiers !



Guendouzi quitte la Lazio pour Fenerbahçe Il a fait des débuts tonitruants, puisqu’il a marqué en Süper Kupa contre l’ennemi juré Galatasaray, offrant le titre au Fenerbahçe (0-2). Mais pour le reste il a été beaucoup plus discret, puisqu’il n’a notamment pas pu participer aux deux dernières journées de la phase de poules de l’Europa League car pas encre éligible. Mais un nouvel évènement marquant de son aventure turque s’est déroulé ce lundi soir, lors du match de Championnat face à Kocaelispor.