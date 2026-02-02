Un joueur de Deschamps est agressé en plein match !

Après l’Angleterre, l’Espagne ou encore la France et l’Italie, Matteo Guendouzi découvre un tout nouveau championnat en ce moment. L’international français a en effet quitté la Lazio dans le cadre d’un transfert autour des 30M€, pour s’engager en faveur de Fenerbahçe, en Turquie. Mais l’aventure semble avoir mal commencé pour lui...
Les mouvements ont été très nombreux en ce mercato hivernal, notamment pour les joueurs de l’équipe de France. C’est le cas de Matteo Guendouzi, qui a fait les frais de la gestion catastrophique de Claudio Lotito à la Lazio, où il a fallu vendre en ce mois de janvier. L’international tricolore a ainsi rejoint la Turquie et Fenerbahçe, avec son club qui a tout de même reçu près de 30M€ en indemnité.
Guendouzi quitte la Lazio pour Fenerbahçe
Il a fait des débuts tonitruants, puisqu’il a marqué en Süper Kupa contre l’ennemi juré Galatasaray, offrant le titre au Fenerbahçe (0-2). Mais pour le reste il a été beaucoup plus discret, puisqu’il n’a notamment pas pu participer aux deux dernières journées de la phase de poules de l’Europa League car pas encre éligible. Mais un nouvel évènement marquant de son aventure turque s’est déroulé ce lundi soir, lors du match de Championnat face à Kocaelispor.
Il se prend une bouteille sur la tête
Sur les réseaux sociaux, on a en effet vu fleurir des images de Matteo Guendouzi à terre, sur le bord de la pelouse. La raison ? L’ancien de l’OM célébrait un but de son équipe, mais alors qu’il avait le dos tourné à la tribune, il a reçu une bouteille sur le haut de la tête. Il ne semble pas avoir été le seul atteint, puisque l’un de ses coéquipiers s’est également mis à genou après le choc. A noter que cela s’est déroulé lors des célébrations d’un but de Marco Asensio, l’ancien joueur de Luis Enrique au PSG.