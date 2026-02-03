OM : «Mettre un mec à la poubelle, c'est scandaleux»

En pleine crise en ce moment, l’OM a dû gérer sa fin de mercato sous haute tension. Roberto De Zerbi a notamment écarté radicalement un joueur, à qui il reproche d’être le principal responsables des échecs marseillais, comme en Ligue des champions. Et Pierre Ménès avoue ne pas vraiment comprendre cette mise à l’écart.
L’OM est plongé dans une crise assez conséquente ces derniers temps. L’élimination en Ligue des champions mercredi dernier a visiblement laissé des traces. Depuis, le club phocéen fait face à de nombreuses tensions. Et Roberto De Zerbi y est en partie pour quelque chose. En plein malaise, le technicien italien n’a pas manqué de s’en prendre à l’un de ses joueurs avant que le mercato ne ferme ses portes.
De Zerbi met un joueur de l'OM à l'écart
Selon La Provence, Roberto De Zerbi aurait réglé ses comptes avec Amir Murillo après le match nul contre le Paris FC ce week-end. L’entraîneur de 46 ans estimerait que le latéral de 29 ans comme l’unique responsable de plusieurs buts encaissés par l’OM cette saison. Dans la foulée, le Panaméen a été relégué avec l’équipe réserve et a même été invité à se trouver un nouveau club avant la fermeture du marché des transferts.
«Je trouve que c'est un manque de respect assez hallucinant»
Et cette mise à l’écart, Pierre Ménès avoue ne pas la comprendre. « Si je comprends la mise à l'écart d'Amir Murillo à l'OM, à qui on reproche d'être responsable sur plusieurs buts ? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux désigner un coupable comme ça, mettre à la poubelle un mec qui a été un peu ton couteau suisse défensif, qui a joué à gauche, à droite, piston gauche, piston droit. Je trouve que c'est un manque de respect assez hallucinant, pour ne pas dire scandaleux. Mais encore une fois, ça ne m'étonne pas, parce ce que c'est la manière que ce club a de gérer ses joueurs. Ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir une multipropriété comme Strasbourg pour traiter les joueurs comme des bouts de viande » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.