OM : «Mettre un mec à la poubelle, c'est scandaleux»

Pierrick Levallet

En pleine crise en ce moment, l’OM a dû gérer sa fin de mercato sous haute tension. Roberto De Zerbi a notamment écarté radicalement un joueur, à qui il reproche d’être le principal responsables des échecs marseillais, comme en Ligue des champions. Et Pierre Ménès avoue ne pas vraiment comprendre cette mise à l’écart.

L’OM est plongé dans une crise assez conséquente ces derniers temps. L’élimination en Ligue des champions mercredi dernier a visiblement laissé des traces. Depuis, le club phocéen fait face à de nombreuses tensions. Et Roberto De Zerbi y est en partie pour quelque chose. En plein malaise, le technicien italien n’a pas manqué de s’en prendre à l’un de ses joueurs avant que le mercato ne ferme ses portes.

De Zerbi met un joueur de l'OM à l'écart Selon La Provence, Roberto De Zerbi aurait réglé ses comptes avec Amir Murillo après le match nul contre le Paris FC ce week-end. L’entraîneur de 46 ans estimerait que le latéral de 29 ans comme l’unique responsable de plusieurs buts encaissés par l’OM cette saison. Dans la foulée, le Panaméen a été relégué avec l’équipe réserve et a même été invité à se trouver un nouveau club avant la fermeture du marché des transferts.