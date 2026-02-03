Un joueur pas heureux de son transfert, Pierre Ménès lâche ses vérités

Axel Cornic

Le dernier jour du mercato a été très animé, avec des nombreuses arrivées mais surtout des départs, dans tous les clubs de Ligue 1. C’est le cas au RC Strasbourg, qui a vu Mamdou Sarr repartir à Chelsea et Aarón Anselmino débarquer à sa place, avec un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Dans un milieu déjà très compliqué, les multipropriétés sont venues brouiller encore plus les pistes. Il y a un cas qui fait énormément parler en France et c’est celui du RC Strasbourg, détenu par le même fonds d’investissements que Chelsea, avec des opérations d’un côté comme de l’autre qui interrogent. On l’a vu encore une fois en cette fin de mercato...

«Ridicule!» Dugarry dénonce le montant d’un transfert https://t.co/dZmc0ddEJg — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

« Sarr est aujourd'hui quasi assuré d'avoir sa place en défense centrale à Chelsea » Chelsea a en effet décidé de rappeler Mamadou Sarr de son prêt en Alsace, avec le joueur qui semble désormais destiné à s’imposer en Premier League. « Rosenior tient Sarr en très haute estime et les deux matchs exceptionnels qu'il a faits en demi-finale et en finale de la CAN, et surtout la faiblesse de la défense centrale de Chelsea, font que Mamadou Sarr est aujourd'hui quasi assuré d'avoir sa place en défense centrale à Chelsea » a expliqué Pierre Ménès, sur sa chaîne YouTube. « Et on parle d'un joueur qui appartient au club anglais, donc ils cassent un prêt, mais des clubs qui cassent un prêt d'un joueur, ça arrive partout et pas du tout uniquement dans le cadre d'une multipropriété ».