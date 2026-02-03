Les deux transferts que l'OM doit à tout prix éviter !

Pierrick Levallet

L’OM est plongé dans une crise assez conséquente depuis quelques jours. Le club phocéen a du mal à digérer son élimination en Ligue des champions. Depuis, certains joueurs sont pointés du doigt. La formation marseillaise s’est d’ailleurs débarrassée de quelques noms cet hiver. En revanche, les pensionnaires de la Ligue 1 doivent à tout prix éviter deux transferts.

Depuis quelques jours, une grave crise touche l’OM. Le club phocéen a du mal à encaisser son élimination de la Ligue des champions. Depuis cet échec sur la scène européenne, des tensions sont apparues dans le groupe marseillais. En parallèle, la direction olympienne s’est séparée de plusieurs joueurs cet hiver. Robinio Vaz, Neal Maupay, Matt O’Riley, Ulisses Garcia, Angel Gomes ou encore Darryl Bakola ont tous quitté le navire tandis qu'Amir Murillo a été invité par Roberto De Zerbi à se trouver un nouveau club en fin de mercato.

OM : Trois joueurs trahis par De Zerbi ? https://t.co/zB5Qd9jAMD — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

«Il y a deux joueurs que l'OM ne peut pas perdre aujourd'hui» Pierre Ménès estime toutefois que l’OM doit à tout prix éviter de perdre deux joueurs, jugés indispensable dans l’effectif. « Pour moi, il y a deux joueurs que l'OM ne peut pas perdre aujourd'hui, c'est Aguerd et Greenwood. Tous les autres, et c'est peut-être là le problème, sont un petit peu interchangeables ou discutables » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.