L'OM en crise, Pierre Ménès désigne le principal coupable

Rien ne va plus à l’OM depuis quelques jours. Éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen est plongé dans une nouvelle crise. Plusieurs problèmes ont ainsi été pointés du doigt récemment. Pierre Ménès a d’ailleurs désigné le coupable de la situation dans laquelle la formation marseillaise se trouve en ce moment.

L’OM est en pleine crise en ce moment. L’élimination en Ligue des champions a laissé des traces au sein du club phocéen. Depuis quelques jours, rien ne va plus au sein de la formation marseillaise. Les tensions s’accumulent, notamment autour de Roberto De Zerbi. Depuis, tout le monde est en quête du coupable de cette situation. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de le désigner.

«Il faudra que ce club apprenne à être plus stable» « Cette situation est aussi créée par cette instabilité presque pathologique qu'a mise en place Pablo Longoria. Encore lors de ce mercato, 5 départs, 5 arrivées... et on s'étonne que le club manque d'automatismes. À un moment donné, il faudra que ce club apprenne à être plus stable. Dans son recrutement pour commencer et dans sa gestion au quotidien. Tu ne peux pas, au gré des déclarations de Benatia, de Longoria, de De Zerbi, naviguer à vue en permanence, c'est un peu usant » a lancé l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.