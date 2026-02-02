OM : Il l’assure, Roberto De Zerbi est au plus mal !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Robeto De Zerbi était censé être celui qui allait amener un peu de stabilité à l’Olympique de Marseille. On n’a pourtant jamais vu autant de polémiques et l’entraineur italien de 46 ans est actuellement en pleine crise, avec son équipe qui vient d’enchainer deux très mauvais résultats.

Que se passe-t-il avec Roberto De Zerbi ? L’entraineur de l’OM semble plus isolé que jamais depuis l’élimination de la Ligue des Champions. Certains ont même parlé d’un possible départ, mais l’Italien devrait finalement rester au moins jusqu’à la fin de la saison. Pour le moment, ce n’est toutefois pas la joie à Marseille...

Un joueur d'Arsenal à l'OM la saison prochaine : Sa déclaration qui laisse penser que c'est possible https://t.co/YuAafjUvXn — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

La pire période De Zerbi à l’OM ? Car seulement quelques jours après cette soirée désastreuse en Ligue des Champions, les Marseillais se sont pris les pieds dans le tapis en Ligue 1. Alors qu’ils menaient et maitrisaient la rencontre face au Paris FC, ils se sont fait surprendre à la toute fin en concédant le match nul (2-2). Une très mauvaise opération, puisque le PSG et le RC Lens ont su en profiter pour prendre le large au classement. Et cela encore plus la pression sur De Zerbi avant le huitième de finale de Coupe de France de ce mardi, entre l’OM et le Stade Rennais.