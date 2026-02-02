«Compliqué pour lui avec de Zerbi», un transfert mal embarqué pour l’OM ?

Axel Cornic

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille, où après la crise de l’élimination de Ligue des Champions, c’est la frénésie de la fin du mercato. Ce lundi est en effet le dernier jour pour boucler des opérations et le moins que l’on puisse dire c’est que ça bouge dans tous les sens, avec même une grosse polémique pour pimenter encore plus la situation.

Décidément, on se serait bien passé d’un nouveau dossier délicat à Marseille. Alors que Medhi Benatia et Pablo Longoria se plient en quatre pour boucler le mercato avant le deadline de ce lundi à 20h, Roberto De Zerbi a décidé d’écarter un joueur en le reléguant avec l’équipe réserve. Il s’agit d’Amir Murillo, avec qui les choses auraient dégénéré ces derniers jours.

«Ils aiment bien parler…», l’OM se fait tacler sur Canal + ! https://t.co/H3sVL5VKWg — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

De Zerbi ne veut plus de Murillo Plusieurs sources ont en effet évoqué une rupture totale entre le latéral droit panaméen et De Zerbi, qui l’aurait invité à se trouver un nouveau club au plus vite. Présent en conférence de presse, il a d’ailleurs clarifié sa position. « L'erreur footballistique je l'accepte, mais il y a une chose que je veux voir : la faim. Je veux que tout le monde la voie. Si je prends une décision de ce genre, c'est sûrement que j'ai mes raisons » a déclaré le coach de l’OM. « S'il n'a pas faim - et c'est pareil pour tout le monde - il ne joue pas. C'est l'un des rares joueurs qui est venu chez moi pour manger. Il sait le nombre d'accolades je lui ai faites, mais il doit comprendre ».