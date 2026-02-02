«Compliqué pour lui avec de Zerbi», un transfert mal embarqué pour l’OM ?

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille, où après la crise de l’élimination de Ligue des Champions, c’est la frénésie de la fin du mercato. Ce lundi est en effet le dernier jour pour boucler des opérations et le moins que l’on puisse dire c’est que ça bouge dans tous les sens, avec même une grosse polémique pour pimenter encore plus la situation.
Décidément, on se serait bien passé d’un nouveau dossier délicat à Marseille. Alors que Medhi Benatia et Pablo Longoria se plient en quatre pour boucler le mercato avant le deadline de ce lundi à 20h, Roberto De Zerbi a décidé d’écarter un joueur en le reléguant avec l’équipe réserve. Il s’agit d’Amir Murillo, avec qui les choses auraient dégénéré ces derniers jours.
De Zerbi ne veut plus de Murillo
Plusieurs sources ont en effet évoqué une rupture totale entre le latéral droit panaméen et De Zerbi, qui l’aurait invité à se trouver un nouveau club au plus vite. Présent en conférence de presse, il a d’ailleurs clarifié sa position. « L'erreur footballistique je l'accepte, mais il y a une chose que je veux voir : la faim. Je veux que tout le monde la voie. Si je prends une décision de ce genre, c'est sûrement que j'ai mes raisons » a déclaré le coach de l’OM. « S'il n'a pas faim - et c'est pareil pour tout le monde - il ne joue pas. C'est l'un des rares joueurs qui est venu chez moi pour manger. Il sait le nombre d'accolades je lui ai faites, mais il doit comprendre ».
L’OM lui cherche un club, mais...
Du côté de Murillo on s’est contenté d’une publication assez fataliste sur les réseaux sociaux, ce qui laisse penser qu’un retour en arrière n’est pas forcément envisagé. La solution est donc une séparation avec l'OM, mais encore faut-il trouver un club intéressé par le défenseur de 29 ans, évalué à 10M€ par le site spécialisé Transfermarkt. « Il a été écarté et il faut voir s’il arrive à trouver un point de chute » a expliqué Fabrice Hawkins, sur RMC. « C’est un peu compliqué pour lui avec De Zerbi, à Marseille on est confiants, mais aucune porte de sortie concrète ».