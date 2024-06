Un joueur de Deschamps écœure Mbappé, il jubile

Arnaud De Kanel

Appelé par Didier Deschamps pour participer au prochain Euro en Allemagne, Jules Koundé devrait jouer un rôle important. Le défenseur du FC Barcelone est le titulaire au poste d'arrière droit dans l'esprit du sélectionneur qui a notamment du être impressionné par sa prestation face au PSG en Ligue des champions lorsqu'il avait muselé Kylian Mbappé. Un match référence pour Koundé.

Malgré les bonnes performances de Jonathan Clauss avec l'équipe de France, Didier Deschamps devrait lui préférer Jules Koundé lors de l'Euro en Allemagne. Le défenseur a réalisé une saison pleine du côté de Barcelone avec quelques prestations remarquées comme face au PSG en Ligue des champions. L'ancien bordelais avait remporté haut la main son duel avec Kylian Mbappé comme il se l'est remémoré pour Le Parisien .

«Kylian c’est la crème de la crème»

« Je joue au foot pour ça, pour les gros matchs, pour être confronté aux meilleurs. Et dans ce domaine, Kylian c’est la crème de la crème. On en retire donc vraiment de la satisfaction. Mais on n’arrête pas un joueur comme Kylian Mbappé, tout seul, c’est aussi un effort collectif, même si vu qu’il était dans ma zone, j’ai une grande part dans le succès de l’équipe », a déclaré Jules Koundé.

«Ça encourage à continuer, à aller chercher plus»