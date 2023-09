Un attaquant recale la France pour l’Algerie, il confirme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme plusieurs joueurs avant lui, Amine Gouiri a décidé d’opter pour l’Algérie alors qu’il aurait pu prétendre à une place en équipe de France. Après des discussions qui auront duré quelques semaines, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, a confirmé le changement de nationalité sportive de l’attaquant du Stade Rennais.

La bi-nationalité fait souvent parler en France, et un nouveau joueur a décidé de s'écarter de l'équipe de France afin de changer de nationalité sportive pour poursuivre sa carrière avec l'Algérie. Il s'agit d'Amine Gouiri. L'attaquant du Stade Rennais évoluera donc avec les Fennecs à l'avenir et tentera notamment de remporter la CAN en janvier prochain. Djamel Belmadi s'en réjouit.

Il annonce du lourd, Deschamps va adorer https://t.co/Tja5tBUf1g pic.twitter.com/fEsBEOz5kN — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Gouiri choisit l'Algérie

« D’un point de vue administratif, on ne va pas faire de langue de bois, apparemment c’est réglé », confiait le sélectionneur de l’Algérie en conférence de presse ces derniers jours.

«Je confirme qu'Amine Gouiri a changé de nationalité sportive»