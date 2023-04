Un attaquant flambe en Ligue 1, Deschamps est interpellé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

International espoirs, Elye Wahi est l’une des révélations de Ligue 1. Avec Montpellier, il a inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives en Championnat. Des prestations qui lui permettent d’être ambitieux pour le futur, au point de s’imaginer en équipe de France dans les années à venir.

Wahi lance un appel du pied à Deschamps

« Bien-sûr ! En étant français, ce serait un rêve d’être appelé en équipe de France, mais il ne faut pas se voir trop beau. Il faut que je continue à faire ce que je fais, et si je pouvais un jour être appelé en équipe de France A, ce serait un rêve qui deviendrait réalité… », confie-t-il dans un entretien à Foot365.

Giroud et Kolo Muani jusqu'à l'Euro ?

Néanmoins, les places à son poste sont peut-être déjà actées jusqu'à l'Euro 2024. En effet, Randal Kolo Muani a gagné des points lors du rassemblement de l'équipe de France tandis qu'Olivier Giroud est toujours là. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus pourrait toutefois prendre sa retraite après l'Euro. Elye Wahi aura peut-être un coup à jouer s'il confirme sa montée en puissance.