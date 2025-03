«Tu es raciste ?», Deschamps recadré en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Frontalement accusé de racisme pour Karim Zéribi ces derniers jours à la radio pour ne pas avoir sélectionné Rayan Cherki et Maghnès Akliouche en équipe de France, Didier Deschamps a été interpellé par Daniel Riolo mardi soir en direct sur RMC. Et ce dernier ne comprend pas que le sélectionneur national n'ait pas encore porté plainte...

La semaine dernière, sur les ondes de Sud Radio, l'ancien député européen Karim Zéribi s'en est pris frontalement à Didier Deschamps en l'accusant de racisme anti-algérien : « Je pense que Deschamps a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionnes pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons. Et quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens », a-t-il lâché. Des propos qui n'ont pas manqué de choquer certains observateurs, à l'image de Daniel Riolo.

«Deschamps a un problème avec les Algériens» : La grave accusation

« Là, ça mérite une vraie plainte »

Mardi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Riolo a interpellé Didier Deschamps. L'éditorialiste ne comprend pas que le sélectionneur de l'équipe de France ne réagisse pas à ces accusations de racisme, alors qu'il lui a lui-même été trainé en justice de sa part pour diffamation : « Dans le climat actuel, il y a des gens de tout bord politique, surtout de deux bords politiques qui essayent de dresser les gens les uns contre les autres. Zeribi est devenu un spécialiste de la question. J’ai envie d’envoyer un message à Didier Deschamps et lui dire : « Tu vois, contre moi, tu portes plainte pour quelque chose qui est assez inutile, qu’il suffirait de balayer d’un revers de main et il va falloir qu’on aille discuter avec des avocats pour des choses banales ». Là, ça mérite une vraie plainte. C’est une vraie cible dans le dos, c’est une vraie accusation dégueulasse », lâche Riolo.

« Qu'est-ce qu'il y a de pire que de dire à quelqu'un tu es raciste ? »

« Qu’est-ce qu’il y a de pire que de dire à quelqu’un tu es malhonnête, tu es raciste ? C’est tellement une insulte banale qu’on balance à tout le monde, on fait des procès en racisme à n’importe qui tout le temps pour rien. Comment on peut supporter ça ? Deschamps, j’espère qu’il va porter, je pense qu’il va le faire. Lui, à titre perso, faut le faire. J’en viens à défendre des gens avec qui je n’ai aucun atome crochu. Avec Deschamps, on ne va pas me suspecter d’être son ami. Mais il y a des moments où il y a des choses intolérables, c’est intolérable ce que dit Karim Zeribi. Il a aucune preuve pour dire ça. Il y a aucun élément, rien, si ce n’est ce qu’il est devenu aujourd’hui, que je ne vais pas dire, et qui est juste là pour foutre le bordel et entretenir des relations difficiles, dresser les gens les uns contre les autres », poursuit Riolo. Le message est passé pour Didier Deschamps...