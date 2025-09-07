Thierry Henry passe un coup de fil, la proposition impossible à refuser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, Thierry Henry est devenu sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. A l’époque, il avait alors décidé de s’entourer de Gaël Clichy, passant ainsi un coup de fil à son ancien coéquipier d’Arsenal pour qu’il intègre son staff. Ce dernier n’a alors pas pu dire non à Thierry Henry, faisant même capoter pour cela son transfert au Paris FC.

Coéquipiers à Arsenal, Thierry Henry et Gaël Clichy se sont donc retrouvés quelques années plus tard pour travailler ensemble avec l’équipe de France Espoirs. Alors que le champion du monde 98 avait été nommé sélectionneur, celui qui jouait arrière gauche avait intégré son staff en tant qu’entraîneur adjoint. Clichy avait ainsi accepté la proposition de Thierry Henry alors qu’il était pourtant en passe de s’engager avec le Paris FC durant cet été 2023.

« C'est à ce moment-là que Thierry m'a appelé » C’est pour L’Equipe que Gaël Clichy a raconté comment il s’est retrouvé dans le staff de Thierry Henry chez les Espoirs. Il a ainsi fait savoir : « J'étais à deux jours de signer pour le Paris FC et c'est à ce moment-là que Thierry m'a appelé pour être son assistant. Ça a tout chamboulé ».