Surprise, une star de l'équipe de France snobe Deschamps

Ce lundi, à l'occasion de la cérémonie The Best, le trophée du meilleur entraîneur de la saison a également été décerné. Et c'est Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, qui a été distingué. Les votes ont d'ailleurs été révélés dont celui d'Hugo Lloris en tant que capitaine de l'équipe de France. Et son choix interpelle.

Il y en avait que pour l'Argentine à l'occasion de la cérémonie The Best. Alors que Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la saison et Emiliano Martinez meilleur gardien, Lionel Scaloni a lui aussi été récompensé. Le sélectionneur de l'Albiceleste a ainsi été sacré meilleur entraîneur de la saison, lui qui était notamment en concurrence avec Walid Regragui ou encore Carlo Ancelotti.

Deschamps, 3ème pour Lloris

Pour élire le meilleur entraîneur de la saison, les capitaines des sélections nationales ont été appelés à voter et Hugo Lloris, qui avait le brassard avec l'équipe de France, a rendu son verdict. Et son vote a d'ailleurs été dévoilé. Celui qui a depuis pris sa retraite internationale a alors fait un choix étonnant puisqu'il n'a mis que Didier Deschamps à la 3ème place de son classement.

Regragui préféré

Didier Deschamps n'est donc arrivé qu'à la troisième place du classement de Lloris. Le gardien de Tottenhama a ainsi préféré d'autres entraîneurs au sélectionneur de l'équipe de France. A la 2ème place de son vote, on retrouve Lionel Scaloni et à la première place, c'est Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, qui a été choisi par Hugo Lloris.