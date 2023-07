Surprise, un joueur de Deschamps se lâche sur le clan Mbappé

Hugo Chirossel

Revenu l’été dernier à Arsenal après une saison passée en prêt à l’OM, William Saliba s’est imposé comme un élément indispensable dans la défense des Gunners. Mais dans sa jeunesse, l’international français évoluait en tant qu’attaquant à l’AS Bondy, sous les ordres d’un certain Wilfried Mbappé. Le père de Kylian Mbappé avait d’ailleurs remarqué qu’il ne resterait pas attaquant bien longtemps.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG et désormais capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé est un fier représentant de la ville dans laquelle il a grandi, Bondy. Mais l’attaquant du PSG n’est pas le seul joueur des Bleus à être originaire de cette ville située au Nord-Est de Paris. En effet, c’est également le cas de Randal Kolo Muani et William Saliba.

«J'étais un bon buteur, j'étais fort, j'étais technique aussi»

En ce qui concerne le défenseur d’Arsenal, il a même fait ses débuts à l’AS Bondy, mais il évoluait à ce moment-là au poste d’attaquant. « J'étais un bon buteur, j'étais fort, j'étais technique aussi. Ma plus mauvaise qualité était peut-être… J'étais paresseux. Et j'étais nonchalant », a déclaré William Saliba, dans un entretien accordé au Daily Mail . À l’AS Bondy, l’international français (8 sélections) a eu l’occasion d’évoluer sous les ordres de Wilfried Mbappé, père de l’attaquant du PSG, qui avait d’ailleurs remarqué qu’il ne resterait pas un attaquant bien longtemps.

«C'était un bon entraîneur et il m'a vraiment aidé à cet âge»