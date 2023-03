Succéder à Le Graët ? La mise au point sur Platini

Thibault Morlain

Les dernières semaines ont été agitées pour le football français. En effet, avec le scandale Noël Le Graët, les remous ont été nombreux et le Breton a d’ailleurs fini par démissionner de son poste de président de la FFF. Alors que Philippe Diallo assure aujourd’hui l’intérim à la tête de la Fédération, des élections se tiendront prochainement pour élire le nouveau président. Alors que le nom de Michel Platini résonne de plus en plus, des précisions ont été apportées.

Accablé par de nombreuses affaires, Noël Le Graët a fini par démissionner de son poste de président de la FFF. La fin d’un feuilleton et désormais, la question est de savoir qui le remplacera à la tête de la Fédération. Tandis que Philippe Diallo assure l’intérim actuellement, un nouveau président sera prochainement élu. Mais qui arrivera à la tête de la FFF ? Différents noms circulent dont celui de Michel Platini, légende de l’équipe de France.

« S’il le veut, il le dit… »

De passage au micro de L’After Foot sur RMC , Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a d’ailleurs été interrogée sur une arrivée de Michel Platini à la présidence de la FFF. « Je n'ai pas évoqué un instant cette question avec Michel Platini. Je dois tenir mon rôle… mais rien que mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de choisir le président de la FFF. S’il le veut, il le dit, tous les micros sont tournés vers lui », a-t-elle lâché.

« C’est un immense champion, une légende »