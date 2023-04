Star de Deschamps, il prépare un retour fracassant

Thomas Bourseau

Le deuxième Mondial de Lucas Hernandez s’est brusquement arrêté au moment de la rupture de son ligament antérieur du genou. Son retour serait programmé pour la saison prochaine avec une prolongation de contrat au Bayern Munich. Tout se passe « bien » selon le défenseur de l’équipe de France.

Dès le match d’ouverture de l’équipe de France lors du Mondial au Qatar, Lucas Hernandez s’est gravement blessé sur l’ouverture du score des Australiens lors d’un match finalement remporté 4 buts à 1 par les Bleus de Didier Deschamps. Touché au genou et plus précisément au ligament croisé antérieur du genou qui a été rompu, le champion du monde tricolore n’a plus disputé le moindre match depuis.

La reprise de Lucas Hernandez se passe «bien»

Le mois dernier, la star de Didier Deschamps a repris l’entraînement individuel sur les installations de son club : le Bayern Munich. Ce jeudi, Florian Plettenberg a donné des nouvelles physiques de Lucas Hernandez, et pas seulement. Par le biais d’une vidéo publiée sur son compte Twitter , le journaliste de Sky Deutschland a retranscrit les propos suivants d’Hernandez : « Ça va bien ».

Un retour la saison prochaine avec une prolongation de contrat ?