L'entraineur de l'OM interpelle Deschamps

Amadou Diawara

Non convoqué pour la Coupe du Monde au Qatar, Jonathan Clauss n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement des Bleus. Alors que son latéral droit monte en puissance ces dernières semaines, Igor Tudor a lancé un appel indirect au sélectionneur de l'équipe de France.

Très performant sous les couleurs du RC Lens la saison dernière, Jonathan Clauss a obtenu sa première sélection avec l'équipe de France lors du duel face à la Cote d'Ivoire le 25 mars 2023. Mais après sa sixième apparition chez les Bleus - le 25 septembre dernier contre le Danemark en Ligue des Nations - l'actuel pensionnaire de l'OM a été oublié par Didier Deschamps.

Tudor prévient Deschamps pour Clauss

Alors qu'il ne figurait pas dans la liste des 23 joueurs français pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Jonathan Clauss a également été laissé de côté par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement des Bleus . S'il a avoué que son arrière droit avait perdu de sa superbe en première partie de saison, Igor Tudor a affirmé qu'il retrouvait peu à peu son meilleur niveau ces dernières semaines. Ainsi, le technicien de l'OM a interpellé Didier Deschamps indirectement ce dimanche soir après la victoire face à l'OL (1-2).

«Il revient bien après son écart de la sélection»