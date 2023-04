Snobé par Deschamps, il lâche ses vérités

La rédaction

Revenu cet été du côté de l’OL où il empile les buts, Alexandre Lacazette peut se targuer d’être l’un des meilleurs buteurs du championnat de France. De quoi retrouver un jour l’équipe de France ? Ce dernier n’a plus été convoqué par Didier Deschamps depuis novembre 2017. Et l'ancien joueur d’Arsenal s’est livré à ce sujet.

Le 14 novembre 2017 en amical face à l’Allemagne, Alexandre Lacazette inscrivait un doublé. Salué par la presse, l’attaquant avait alors inscrit ses 2ème et 3ème buts sous le maillot Bleu, le tout en 16 sélections. Cet été, l’attaquant français est revenu en terres lyonnaises. Un retour à l'OL réussi puisqu’il fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison.

Alexandre Lacazette en feu avec l’OL

Et alors que l’OL affronte l’OM ce dimanche, l’équipe dirigée par Laurent Blanc peut se targuer d’avoir un buteur en forme. En 28 rencontres de championnat, Alexandre Lacazette s’est montré décisif à 23 reprises, inscrivant 19 buts et délivrant 4 passes décisives.

Aucun regret pour Alexandre Lacazette en sélection