Scandale - Zidane : «Le Graët veut s’accrocher jusqu’au bout»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Mis en retrait de son poste de président de la fédération française de football, Noël Le Graët a, comme tout le monde, vu le verdict de l’audit. Après cette première échéance, Daniel Riolo, qui attend toujours que le dirigeant breton s’en aille, espère le départ du Comex.

Noël Le Graët est toujours plus menacé. Après ses propos polémiques sur Zinédine Zidane, le dirigeant breton s’est retrouvé visé par plusieurs plaintes pour harcèlement moral et sexuel. Mis en retrait de son poste de président de la fédération française de football, Noël Le Graët continue de nier en bloc. Mais les accusations s’accumulent et l’audit a rendu son verdict.

L’audit n’épargne pas Le Graët

Et Noël Le Graët n’est pas épargné du tout. Si le dirigeant de 81 ans n’est pas le seul à être visé, son poste lui donne forcément toute la visibilité. Toujours informé sur ce dossier, Daniel Riolo attend désormais le départ du Comex.

Un deal historique est confirmé à l'OM https://t.co/vd1uw1K3LX pic.twitter.com/y4RwKbQcE9 — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

«Il ne veut pas lâcher»