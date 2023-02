Scandale FFF : Noël Le Graët risque très gros

La rédaction

Depuis le 8 janvier dernier et ses propos polémiques envers Zinédine Zidane, couplés aux accablantes accusations de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët vit une véritable descente aux enfers. Mais malgré le rapport de l'audit, qui rendra ses conclusions définitives le 15 février, le dirigeant breton ne semble pas vouloir lâcher son siège de président de la Fédération Française de Football. Une situation qui pourrait avoir de graves conséquences pour lui.

Les conclusions de l'audit diligenté par le Ministère des sports envers Noël Le Graët ont été envoyées personnellement à chaque protagoniste. Ils ont jusqu'au 13 février pour rendre leurs observations par écrit, avant que l'audit ne rendent ses conclusions définitives.

« Le Graët n'a plus la légitimité de représenter le football français »

Pour rappel, Noël Le Graët avait reçu des observations de la mission d'audit, pour qui « compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et la défaillance de la gouvernance de la FFF, M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français ».

S'il veut rester, il passera devant la commission de discipline