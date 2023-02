Scandale FFF : Ça bouge pour le successeur de Le Graët ?

La rédaction

Depuis que Noël Le Graët s'est mis en retrait de la présidence de la Fédération Française de Football, la bataille fait rage pour lui succéder. Et même si le Breton pourrait s'accrocher à son siège, cette potentielle place vacante fait des émules. Philippe Diallo, le président intérimaire, va bientôt fêter son premier mois à la tête de la 3F. Mais une légende du football française est appelée à sauver la 3F, Michel Platini, qui va être reçu par la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Qui succèdera à Noël Le Graët ? Depuis le 11 janvier, et la décision du Comex de la FFF de mettre en retrait Noël Le Graët de la présidence de la FFF, cette question taraude le monde du football français. Et qui de mieux qu'un ancien dirigeant d'une grande institution, qui plus est une légende du football français pour lui succéder ?

Une rencontre avec la ministre

A 18h, Michel Platini sera dans le XIIIème arrondissement de Paris, au siège du Ministère des Sports, pour y rencontrer la ministre Amélie Oudéa-Castéra. La femme d'Etat a pris le problème Le Graët à bras le corps et a toujours mené contre lui une guerre ouverte. Une rencontre initialement prévue le 18 décembre dernier qui ne portait donc pas, à ce moment, sur la succession de Noël Le Graët.

Candidat seulement si...