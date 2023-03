Scandale FFF : Le Graët parti, Platini donne sa réponse pour débarquer

Axel Cornic

Noël Le Graët n’est plus le président de la Fédération française de football et si Philippe Diallo assure l’intérim pour le moment, il faudra en élire un nouveau. Selon nos informations le grand favori est Michel Platini, apprécié notamment dans les grandes sphères du gouvernement Macron. Pourtant, l’ancienne star de l’équipe de France et de la Juventus n’est pas vraiment intéressée...

Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un lobbying très important appuie la possible candidature de Michel Platini, légende vivante du football français. Pour rappel, il n’occupe aucune fonction dans le football depuis 2015 et son départ de la présidence de l’UEFA, entrainé par des guerres avec son homologue de la FIFA de l’époque, Sepp Blatter.

Zidane au PSG, l’annonce de la presse espagnole https://t.co/uzZQWUdL7N pic.twitter.com/NNPgSw38lj — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

« Point final, je ne reviendrai pas dans les institutions du football »

Invité de Rothen s’enflamme ce lundi, Platini a toutefois annoncé ne pas être intéressé par un possible avenir à la tête de la FFF. « On va clarifier les choses, je suis me préparé. J’ai fait une déclaration au mois de juillet. J'ai dit que je ne reviendrai plus dans les institutions du football. Point final, je ne reviendrai pas dans les institutions du football » a expliqué le triple Ballon d’Or. « Il me semble que la Fédération française fait partie des instances du football. Donc je ne reviendrai pas dans le football ni à la Fédération française ».

« Aujourd’hui la vie que je mène me plait énormément, je n’ai pas besoin de revenir »